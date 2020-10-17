「一貫道祖師紀念館：白陽聖廟」17日盛大舉辦落成典禮，上萬民眾參與，場面盛大。（馮惠宜攝）

白陽聖廟為湯文萬發心捐建，他也在落成啟用典禮上講述自己的心路歷程。（馮惠宜攝）

耗資十億餘元、歷經20多年的建造，「一貫道祖師紀念館：白陽聖廟」終於在17日落成啟用；白陽聖廟為一貫道親、日月行館總裁湯文萬發心捐建，他也特別在啟用典禮上講述自己的心路歷程，他說，這條路坎坷20年，其建築全銅打造、比北京天壇還要高、還要大，將申請「世界最高銅鑄圓頂建築」金氏世界紀錄認證。

湯文萬坦言，等這個美好的日子等了20多年，20年前他敬愛的一貫道前人陳大姑交代他完成一貫道在台灣的根，他當時想法很簡單，三兩年就能夠把它完成，沒想到走下去了，這條路看坎坷了廿年。

他說，白陽聖廟從寶頂、瓦、斗拱全棟建築都是敲銅打造，其主結構是鋼骨，內部有內四大銅柱代表春夏秋冬，用梅蘭竹菊敲代表春夏秋冬，再將春夏秋冬分給12月令、24節氣，都一一用生活圖版把它敲出來，走進內殿就可以看到一頁生活百態；而外牆有龍柱12隻，內牆有12隻鳳柱，每隻龍和鳳都不一樣，這也就全世界僅有的龍鳳呈祥柱，所有的建築都再一次的證明是將文化與思想結合在這一棟建築裏。

湯文萬也說，這一座建築，比過去的天壇還要高，天壇是37米，白陽聖廟為74米，而天壇是150坪，我們是300多坪，全棟都用銅打造，銅為金，這一棟也是台灣第一棟金屋，更是全世界一貫道的根，一貫道的根從這裏開始點亮。

廟方也表示，由於白陽聖廟比北京天壇更高、更大，且全棟為銅打造，將透過美國道親申請「世界最高銅鑄圓頂建築」金氏世界紀錄認證。

(中時 )