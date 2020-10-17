農產品產銷頻失衡，但農委會主委陳吉仲表示，風調雨順，哪一個農產品有產銷失衡？南部虱目魚立傳價格直直落，池邊售價逼近成本，養殖漁民大喊做白工，日子很難過。希望農委會推出農產品收購措施時，別忘記養殖漁民也在求救。

據《中評社》報導，台灣每年9到11月間為虱目魚盛產期，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，外銷卡關、內需減少雙重打擊導致魚價低迷。高雄市彌陀區養殖漁民林建文表示，虱目魚池邊價每台斤新台幣45元才算有賺錢，目前卻逼近每斤32元成本價，回首10年前每斤可賣到70元，心在淌血。養殖漁業成本重、花費高，做白工既無獲利，更要怕賠本。

52歲的林建文4年前幫忙接手家裡的兩池魚塭，面積約7分地，當作自己副業經營。他認為要賺錢獲利，至少要有池邊價要有每台斤45元才行，否則連工錢都沒賺。現在價格不好，漁民只是賺辛苦錢，價格差到接近成本，等於半年白費，很難過日子。

林建文回憶10年前虱目魚價格，曾經有池邊價每台斤70元的價格，甚至更高。但現在價格不好，單靠虱目魚很難生存，只好靠混養的白蝦來獲利。

(中時新聞網)