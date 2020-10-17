國際導演蔡明亮和金馬影帝李康生17日出席高雄電影節，參與《日子》首映跟《天邊一朵雲》特映，最近蔡明亮有新挑戰，將首次化身男主角演出VR影集《大師狂想曲》第二集，他透露將會拍攝自己當導演的未竟之夢，「我本來也很怕被拍，但他們很誠懇，亞洲只有拍我，已經做了幾次的討論這2個月會執行，我就變成了1個演員。」

影集還會播出蔡明亮的童年往事，有他和祖父、祖母的互動，「我很懶得找1個人演我的童年，可能就用畫的（動畫）。」這回導演變演員，是否會提供對方想法？他笑說：「我還蠻尊重導演的。」另《大師狂想曲》首集《大師狂想曲：阿貝爾費拉拉》已入圍高雄電影節VR競賽單元。

蔡明亮的電影《日子》入圍今年金馬3項大獎，他惋惜片中的寮國素人演員亞儂未能入圍，提到愛將亞儂現因為疫情困在老家無法來台，他說：「亞儂沒跟著我拍電影就要去泰國當外勞，現在他在寮國務農跟養豬，財產是幾隻豬，等那幾隻豬賣出去了，差不多就能來台灣了。」

18日蔡明亮和李康生會出席《天邊一朵雲》15周年特映活動，聊到這部經典話題電影，蔡明亮說：「現在看覺得以前很衝，有種拍A片的感覺，我現在可以公開秘密了，我們也有使用李康生性器的替身，女優是實際上陣的，當時很拼命，現在可能我年紀大了，會不會再這樣拍都不知道。」

蔡明亮今年11月27日原本受邀到巴黎龐畢度舉辦回顧展跟裝置展，沒想到海外又爆發第二波疫情，巴黎更嚴重到宵禁，經雙方討論後決定延期，延到2022年秋季，「今年紐約、英國、西班牙回顧展都出現邀請，結果都取消了，我不會拍疫情題材，因為我也被它（疫情）打敗了。」

(中時 )