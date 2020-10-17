中信兄弟張志豪14日打擊時右側腹肌拉傷，當場倒地不起，今日賽前總教練丘昌榮表示，張志豪下半季例行賽應該無法出賽了，就看總冠軍戰能否有機會恢復7、8成，張志豪攻、守兼備，關鍵時刻受傷讓丘總很傷腦筋，目前有陳文杰、岳政華、林書逸3人選，看誰能補上中外野手空缺。

張志豪今年敲出26轟，追平生涯紀錄，打擊率也近3成，是兄弟陣中強打者，丘總表示，「志豪傷勢主要影響是揮棒，下半季看來已經沒機會了，看最後2周有沒有機會恢復到7、8成。」

張志豪因傷缺陣，中外野丘總點名陳文杰、岳政華、林書逸3人是替補人選，「誰的狀況好就誰上，中線如果沒有攻擊能力，就要以速度、守備為主。」丘總表示目前都在找總冠軍陣容，28人名單看要多帶野手還是投手，台灣大賽是短期賽事，不會有太大變動。

先後傷了林智勝、張志豪兩名有經驗的強打者，丘總賽前也一臉無奈，「很傷腦筋，但教練還是要找出路來，發生就發生了，要想怎麼去解決。」此外本土投手黃恩賜8日賽前跑步時不慎扭傷，休息好幾天，昨日才開始練投，丘總表示希望下周可以開始進牛棚練習，就看投手教練的安排。

(中時 )