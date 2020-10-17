蒸汽火車之王DT668進場，鐵道迷近距離拍照大呼過癮。（台南市文化局提供／程炳璋台南傳真）

台南火車站慶祝開站120周年，除了在站內舉辦靜態展覽，重頭戲是17日從保安車站行駛到善化站的一輛會冒煙的DDT668蒸汽老火車，這輛稱為「蒸汽火車之王」的老火車一亮相，立刻吸引鐵道迷爭睹，沿途都成為民眾拍照焦點。

台鐵慶祝台南火車站120歲，先在車站內舉辦1個月的百年旅途特展，呈列台南車站過去老照片，並有未來鐵路地下化後的模擬樣貌，作為靜態展覽。

慶祝活動最大的亮點在17日、18日連兩天登場，台鐵找來平常放置在彰化車庫內的DDT668的蒸氣老火車從新上路，提供民眾買票搭乘。活動一推出才1天多，240張車票就被民眾秒殺搶完。

「哇！這是什麼東西！」燒著煤炭，DDT66817日上午10時17分從保安車站開車，行駛到善化站，冒著黑煙的蒸汽火車重現民眾眼前，保安車站內聚集2000位鐵道迷爭相拍照，沿途經過平交道與高架橋時，都引起許多停等民眾興奮驚呼。

台南市文化局專委陳修程表示，DDT668火車頭因為噸數較大，感覺霸氣，被鐵道迷稱為蒸汽火車的「國王」，台鐵另一款CK124蒸汽火車，因為噸數小，被形容是較溫柔的「王后」，兩款火車現都被台鐵收藏，在特殊節日現身表演，因為燒煤炭拉車已很吃力，車廂後都有柴油車輔助推動。

台南市長黃偉哲表示，蒸汽老火車重開延續了台南市在中秋節、國慶煙火後的一系列活動，滿足了許多鐵道迷們的懷舊記憶。

(中時 )