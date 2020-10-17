台中市議員段緯宇今年5月因駕車違規遭人尾隨拍下，被人將違規車型、車號公布在臉書社團平台檢舉，段緯宇對經營平台的男子提出《恐嚇危害安全》、《妨害秘密》等告訴；經檢方審理後裁定不起訴，臉書社團今天PO出不起訴處份書。段緯宇指出，已聲請再議，希藉此遏止檢舉歪風。

段緯宇今年5月間，從服務處駕駛賓士車外出，遭檢舉達人一路尾隨，拍下多張交通違規照片；檢舉人還將車款、車號、違規事實上傳臉書社團檢舉平台公告周知，造成段緯宇心生畏懼，對經營平台的男子提出《妨害秘密》、《恐嚇危害安全》告訴。

段緯宇表示，男子在臉書經營團提供檢舉交通違規平台，光大里地區在8月或9月份，警方接獲該平台的交歸違規檢舉案件就超過千件，這種檢舉達人亂象，已經引發居民恐慌，他曾在市議會中提出質詢。

段緯宇說，曾有經濟條件不佳的民眾，拿著罰單要求服務處協助處理，他只能收下後自掏腰包繳納，後來鄉親口耳相傳，以為他真的能幫忙撤銷罰單，紛紛找上門要他幫忙；經他深入了解後，才發現原來都是遭人檢舉，讓大里地區居民罰單收不完，。

針對於台中地檢署作出不起訴處份！段緯宇說，該平台未將他的車牌打碼就登出，且檢舉人跟拍違規已經讓他心生畏懼，檢察官卻未通知他出面陳述就做出不起訴處份，這種結果他無法接受，已聲請再議。

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(中時 )