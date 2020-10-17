全球新冠肺炎疫情肆虐，已造成近4千萬人確診，逾1百萬人病亡。連帶使諸多發展中國家經濟受創，尤其對中國大陸影響巨大。大陸中國人民大學國際關係學院教授金燦榮指出，非洲國家南非經濟損失最慘重，達到51%，中國卻正成長。但他認為，未來會有一個國家會「超越中國」，就是印度。

金燦榮近日在陸媒《觀察者網》發表線上演說，主談「百年變局與中美關係」，他指出，這次幾乎每一個國家都在疫情中受到了損害，但是有些國家受損特別大，比如在G20國家中，在二季度經濟損失最大的就是南非，竟然達到-51%。而在印度，也達到-23.9%，但反觀中國大陸卻是正增長，這代表什麼？

金燦榮認為，這顯示今年的新冠疫情會加速原來的百年變局，無疑是個催化劑，從過往中美關係的冷戰格局，再到現今國際關係快速變化，相對過去而言，一個新的國際格局正在成形。

他說，從G7工業領袖高峰會再到G20國際經濟合作論壇，顯現國際多邊合作呈現新轉變，隨著三次工業革命，從蒸氣時代到電氣化、再到現今電腦資訊化，英美等西方主導了300年的國際政治。也因此，人類90%的系統性製造業全集中在北溫帶的三個地區，東亞、西歐和北美。全球約200個國家，只有1/10的國家掌握了製造業，他指出英國工業化1000萬人，美國工業化1億人，而中國現在也不斷地進行工業化，未來的規模將超越整個西方。

若中國14億人口能工業化，金燦榮說，那肯定前無古人、後無來者，但他也斷言，未來有一個國家人口上會超過中國，就是印度，但因為社會上存在「婦女地位低落」、「種性制度」等箝制，所以挑戰是一直存在的。

金燦榮也預測，未來第四次工業革命，會發生在五個領域，首先是新的工業材料。現在大家手邊用的電器是用矽晶片造的，叫做「矽基材料」。工業界現在正在推「碳基材料」(碳碁半導體)，談論比較多的是「石墨烯」。「碳基材料」比「矽基材料」在效率上要高很多，但現在沒成熟。一旦碳基材料普遍取代矽基材料就會引發新的工業革命。

另外就是「基因工程」、「人工智慧」、「量子科學」以及「核聚變」。這五大領域醞釀著真正的「第四次工業革命」，尤其是前三種，後面兩個因為太過先進而無法使用，可能五十年都沒戲。

因為要參與其中，相關國家一直得投錢，因為這雖然是人類發展的方向，但是賺不了錢。前面三個是可以的。金燦榮強調，他很肯定地說，「在這五大領域，中美現在是基本上齊頭並進」，而且中國大陸能把技術「產業化」的能力更好。

(中時新聞網)