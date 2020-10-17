台灣鐵人三項好手張團畯，今天在台東舉辦的普悠瑪鐵人三項賽事中，以3小時54分31秒改寫台灣鐵人三項113公里距離最佳成績，寫下新猷。

原本113公里的紀錄保持人是由張團畯在2018年IRONMAN 70.3創下的3小時58分55秒，但今年9月的同場賽事，卻被旅美返台參賽的選手蕭昱以2秒之差超越。

不過張團畯為了突破自我，在今天的賽事中不僅破了自己的最佳成績，更將台灣的紀錄大幅往前推進為3小時54分31秒，此成績是台灣鐵人三項113公里距離史上最佳紀錄。

今年26歲的張團畯，2018年亞運鐵人三項項目即拿下台灣最佳個人紀錄、男子第五名的佳績，原本今年目標要成為前往奧運的第一人，但因國際疫情肆虐，國外賽事均停辦，奧運也延期，今年只好將目標擺在長距離。

今年八月份才當新手爸爸的張團畯，由於女兒的出生，為了照顧家庭，更壓縮了不少訓練時間，但張團畯對於自己的信念非常堅定，為突破自己的紀錄，就連訓練也把女兒的搖籃帶在身旁，邊訓練邊照顧。

張團畯表示，這次就想挑戰自己的紀錄，可說是分秒必爭，無時無刻都在盯著錶確認自己的速度，即使跑步後半身體非常疲勞，但仍然不敢慢下來，一分一秒都必須追上。

順利達成目標也讓張團畯直呼開心，「這也代表台灣的成績又往前推進，很感謝老天爺的幫忙，沒有大太陽，是一個非常適合比賽的涼爽好天氣，也很感謝現場來為我加油的家人與粉絲，希望我能夠繼續再創佳績，將台灣的紀錄繼續推進」。

(中時 )