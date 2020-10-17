夏季期間台北市PM2.5污染約有40％貢獻比例來自於鄰近大型污染源的長程傳輸排放（如發電廠、煉油廠），其中協和電廠因機組老舊且未設置脫硫設備，排放大量空氣污染物。北市環保局基於提升空氣品質，守護市民健康的立場，請台電公司將協和3、4號機如期於2024年完成除役，以符合國民期待。

北市環保局指出，協和發電廠於1985年完工，共設置4部發電機組，為全台唯一使用重油為燃料的火力發電廠，該廠1、2號機組已於2019年12月31日除役，目前運轉中機組為協和3、4號機組。

依環保署環境資料開放平台的資料顯示，2019年協和電廠硫氧化物排放量高達4365公噸，其硫氧化物排放量更為林口電廠的3.5倍，但發電量卻不到1／5；以排放的污染物濃度而言，協和電廠因未設置有效的脫硫設備（如FGD），其硫氧化物排放濃度高達131ppm，也比國內大型燃煤火力發電廠（如台中電廠、興達電廠、林口電廠等）高出5至14倍。

環保局表示，北市空氣品質呈持續改善趨勢，已連續3年PM2.5年均值符合國家標準(15μg／m3)，空品不良率已改善至3.5％，皆為6都最佳，將持續推動「清新空氣行動2.0」，以「低污染、綠運輸、區域聯防」3大面向，藉由推動低污染運具、老舊車輛汰舊換新補助及協商鄰近大型電廠減排等多項行動，有效改善空氣品質，朝2030年PM2.5年均值達WHO建議值(10μg／m3)目標邁進，為維護市民健康呼吸努力。

環保局重申，在現行國家減煤、展氣、增綠的能源政策下，台電公司應依原計畫如期完成3、4號機組除役，方能帶領台灣走向能源轉型的正確道路。

(中時 )