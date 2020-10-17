提供香港年輕人來台工作的北市保護傘餐廳，16日中午遭人潑灑雞屎等穢物，警方在10小時內迅速逮捕。

25歲莫姓男子到案，莫嫌供稱是因前一天到該餐廳吃壞肚子才挾怨報復，令警方直斥「鬼扯」！警政署已要求各地警方針對全台91處港人開設的類似場所加強巡邏保護，並深入追查幕後教唆者。專案小組17日晚間再逮捕江姓、李姓等幕後3嫌到案，刻漏夜偵訊中，以釐清犯案動機。

位在公館的保護傘餐廳，昨天中午12時許，遭一名身穿黑色帽T、戴口罩的男子，持著塑膠小水桶朝櫃台及開放式廚房潑灑雞屎等穢物，造成一名女員工全身遭到波及，整個過程不到1分鐘，黑衣男隨後迅速朝溫州街巷弄奔跑逃逸。

警方調閱監視器畫面，發現黑衣男先從汐止搭乘計程車到餐廳附近，犯案後在巷弄脫掉帽T，企圖變裝以躲避查緝，再搭乘計程車返回汐止。警方在汐止展開地毯式訪查，查出黑衣男是25歲莫姓男子，昨晚立刻上門查緝。

莫嫌一度供稱，是因前一天到該餐廳吃壞肚子才潑屎報復，後來坦承是江姓高中同學找他，說一對李姓表兄弟友人願意提供1萬5000元的走路工到餐廳搗亂，他才接下委託，並不清楚對方的動機。

警方晚間將江、李等3嫌逮捕到案，將再調查釐清其犯案動機。

(中時 )