吳怡農的全民皆兵 其實最危險的一點就是把戰線 無限擴大.. 絕大多數的台灣人都沒有上戰場的能力 而區區四個月的基本訓練 是打算讓他們拿掃把拼 還是拿菜刀？ 希望這些無謂的爭執 可以隨著美國大選結束而停止 因為總統大選，香港議題被吵熱 而這一次的美國大選 香港跟台灣的位置互換了 終究台灣在蔡英文的執政下 變成美國的一顆棋子 由比特王發佈於 2020年10月16日 星期五

日前民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農提出主張「在家當兵」，被退輔會主委馮世寬批「渣男」，而他則回應，保家衛國是大家共同的目標，並希望能就事論事。對此，有網友表示，吳怡農的言論中最危險的一點，就是把戰線無限擴大，並指出吳怡農沒有告訴大家，在家當兵的下場。

臉書粉專「比特王」今發文表示，吳怡農的全民皆兵，其實最危險的一點，就是把戰線無限擴大。而絕大多數的台灣人都沒有上戰場的能力，區區四個月的基本訓練，是打算讓他們拿掃把拼？還是拿菜刀？

該粉專指出，希望這些無謂的爭執，可以隨著美國大選結束而停止，因為總統大選，香港議題被吵熱，而這一次的美國大選，香港跟台灣的位置互換了。該粉專還直言，在民進黨政府執政下，台灣終究變成是美國的一顆棋子。

該粉專還PO出一張圖片，並在圖片中寫道，「在家當兵的下場，吳怡農沒告訴你的，二次世界大戰時美轟炸日本民宅，是因為日本人拿民宅做軍事用途」。

網友們也留言回應，「全民皆兵是大家都有作戰能力。沒作戰能力，你怎麼跟別人打仗」、「說的跟打電動一樣，可悲的一群覺青」、「在家當兵，在家訓練，手指按一按，買儲值升級更快，所有精良武器都有，國軍已經可以解散了」。

(中時新聞網)