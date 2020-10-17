臺北市大安區公所將於10月17日(六) 15時至17時，假SOGO忠孝館前廣場舉辦大安親子音樂會，同時進行109年度人口政策宣導，並提醒民眾即將到來的人口與住宅普查，更邀請到臺北市教師管樂團，為民眾帶來一場中西音樂文化交流的藝術饗宴。

北市教師管樂團特別擔綱音樂會演出，獲市民一致好評。(大安區公所提供)

這一次的親子音樂會除了延續去年大安學子嘉年華之精神外，更是藉由音樂促進藝文交流外，期望能更拓展市民朋友的視野，同時打造多元文化社會。本次活動同時配合臺北市政府振興東區計畫，期望透過活動辦理活絡東區商業，獲得遠東SOGO忠孝館支持，特地商借SOGO忠孝館前廣場辦理音樂會，時逢SOGO忠孝館舉辦「日本展」，臺北市教師管樂團亦準備了多首日本風樂曲，除了炒熱氣氛外也能帶出多元的藝術表演，期望能激盪出熱鬧的異國風情。

北市大安親子音樂會首度登上東區SOGO街頭，讓市民參與藝術饗宴。(大安區公所提供)

大安區區長林明寬表示，本活動也是區公所重要人口政策的宣導活動，希望能讓市民朋友在參加活動的過程中增進親子感情，倡導親子教育，以建立家長與子女間親子和諧的橋梁。因此，透過音樂會的方式，進行區內藝文交流活動，除了拉近彼此之間的距離，更可以讓親子家庭一起共度周日假期，希望能讓參加民眾都能留下不一樣的回憶。

林明寬表示期許透過本年度人口政策宣導活動，深化市民朋友對婚姻與家庭價值的重視，重塑愛與關懷；提倡政府育兒政策，提升敬老及扶養父母的孝親觀，打造悅齡社會；促進社會家庭和諧，提倡共同培育新住民，留才育才添新英，建構幸福和諧多元的社區，期望這份美好如同每位市民朋友的歡笑聲和溫暖鼓勵，將幸福大安的熱度延續下去，讓大安成為有愛、有夢想的幸福家園。

(中時新聞網)