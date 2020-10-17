「2020台中美容化妝品大展」在台中世貿中心盛大登場，「亮兔菈菈」17日展演時尚主義秀。（馮惠宜攝）

「2020台中美容化妝品大展」即日起到19日在台中世貿中心盛大登場。（馮惠宜攝）

「2020台中美容化妝品大展」即日起到19日在台中世貿中心盛大登場，主辦單位在舞台區規劃了多場時尚彩與整體造型發表秀，2019年進入台灣市場「亮兔菈菈」17日展演時尚主義秀，展出其最新專利塑身衣，特別的是由企業成員扮成美麗的模特兒，將塑身衣變身窈窕美麗的派對妝扮，精彩演出，讓台下觀眾驚呼連連。

這場美容展是中台灣美妝業盛事，由財團法人台中世界貿易中心主辦，中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會、專業美容世界雜誌共同協辦，主辦單位邀集了上百家國內外醫學美容化妝品的重量業者共襄盛會，共規劃了100個展位，盛大展出。

值得一提的是，源自日本、由亮兔菈菈企業社長徐郁善代理、在2019年3月進入台灣市場的亮兔菈菈，不到到場設攤，展示其引以為傲的專利神奇AP纖維及遠紅外線光電子纖維製造的健康運動衣、調整形塑身衣褲、機能襪等產品；並於周末午後透過時尚主義秀，詮釋其企業精神。

徐郁善指出，亮兔菈菈2019年進入台灣市場後，目前在全台已有25個經銷據點，今年4月更在台中南屯成立全台第一座SBH會館，為加速拓展據點，這次美容展也希望透過零成本方式募集合作夥伴，對於失婚、單親或突然遭逢失業轉換跑道的民眾將提供免費技術教學，協助會員成功轉換跑道。

亮兔菈菈最受歡迎的主力商品為專利神奇AP纖維及遠紅外線光電子纖維製造的健康運動衣、調整形塑身衣褲，且與傳統塑身衣最不同的就是該品牌擁有出色的流行時尚特質與機能性，透過時尚展演，也充份彰顯該品牌其設計時尚感十足，也讓許多觀眾眼睛為之一亮。

(中時 )