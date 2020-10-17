蕭文杰痛批，市長柯文哲日前表態要作文資建材銀行，但柯任內文資建物越來越少，相當諷刺。（摘自蕭文杰臉書）

華山文創園區是台北市少數有文化和歷史據點的區域，而杭州南路一段巷內更有非常完整的日式宿舍聚落群「齊東詩社」，此外，位在杭州南路一段11巷上甚至有日本時代前就已保留下來的「台灣拓殖株式會社穀倉」，不過卻在無預警下遭拆除，離譜的是文化局要求施工單位停工，但沒啟動暫定古蹟程序，讓施工單位隨意拆除。

近日文資人士相當關心「台灣拓殖株式會社穀倉」被拆的消息，台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，從日本時代留存的糧倉，全台灣不超過20個，可以說是很罕見，台北市僅有北投和松山成功保留。蕭文杰指出，拆除當天，文化局稱已派人員到現場查看要求停工，未料建築仍遭拆除。

台北市文化局表示，施工單位中午有停工，但下午卻開始粗暴拆屋。當地居民和文資人士都感到相當無奈，感嘆穀倉無法被保留下來。文化局指出，2017年曾有文資委員進行現勘，但已知是日治時期的「倉庫」，決議無文資價值。

蕭文杰痛批，市長柯文哲日前表態要作文資建材銀行，但柯任內文資建物越來越少，許多文物因誤判無法保留，而如今糧倉被拆除，真的相當諷刺。蕭文杰還說，「文化局內部人士甚至說，被建商給騙，當初建商同意暫緩拆除，下午卻拆光。」

北市議員黃郁芬指出，文化局沒有對糧倉進行「暫定古蹟程序」，並沒有盡到維護文化資產角色的職責，文化局應對建商提出更有力的作法，才能守護文化資產。

(中時 )