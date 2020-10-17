慢慢說、婁峻碩及Limi雙人團17日受邀為電信業者舉辦的演唱會開唱，訪問聊起利得彙與沈志方明年交往邁入第10年，沈志方近期著手規劃秘密求婚，打算明年完婚，婁峻碩聽聞自告奮勇地說：「我想當婚禮歌手！而且免費幫唱，歌曲也任你們點，提前送你們結婚禮物。」其實義氣相挺好友的婁峻碩，四月發片後忙不停，年底前已接逾400個活動，他苦笑表示：「最忙的狀況是『早六晚一』，早上六點起床一路忙到凌晨一點，回到家秒睡！」這麼忙如何跟家人及女友相處？「爸爸現在退休，沒事就會開車載我跑通告」，女友焦凡凡也會抽空幫他煮消夜。

人氣爆棚的婁峻碩除了狂接400個活動，今年更一口氣接下五個代言，希望把今年打拼的錢投資到明年發專輯及演唱會上，被問到有無想要跟隨好友高爾宣的腳步去買房，婁峻碩表示：「很羨慕爾宣可以買房子！我現在狀況還在慢慢存錢中，因為畢竟自己是個人獨立經紀，工作上的事情都是自己做，未來除了演唱會、專輯還有很多作品要發表，這些都需要支出跟開銷，也有成本的壓力，所以我是打算先多存點老本，至於房子就未來再說，可以慢慢看，不急。」婁峻碩將於11月28日在高雄舉辦演唱會，門票31日開賣。

婁峻碩今為電信公司舉辦的演唱會開唱。（盧禕祺攝）

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