各政黨已開始布局2022台北市長選舉，而綠營中目前呼聲最高的人選，是衛福部長陳時中。不過，資深媒體人韋安卻認為，陳時中選台北別想了，民進黨還是趕快找批「黑馬」，而韋安也指出，原因和近日的公費疫苗施打突然喊卡有關。

韋安今(17日)在臉書上享一則和近日公費疫苗施打喊卡相關的新聞，並表示，應該為秋冬疫苗準備的時候，陳時中在享受「順時中」的光環。演唱會插花唱歌，上時尚雜誌封面。

韋安分析，陳時中在防疫戰，為民進黨政府贏得高民意的支持，但成也在他，敗也在他，並忍不住直言，選北市別想了，下波民調可能連台北市議員羅智強都贏不過，民進黨趕快也找匹「黑馬」吧。

針對衛福部疾管署昨日緊急宣布，今起50到64歲公費對象暫緩接種流感疫苗，造成民眾、基層第一線人員怨聲四起，陳時中今也親上火線，對暫緩接種造成第一線人員的負擔，表達最大的歉意。

此外，面對唱歌挨批一事，陳時中則在2020公共衛生聯合年會上大吐苦水，稱防疫過程壓力不小，甚至疲乏到「可以擊潰自己的成績」，所以一定要找出與病毒相處之道，也就是要找到防疫的有效辦法，同時也要維持心情輕鬆的方式。

(中時新聞網)