網友貼出自己在好市多買到的漢堡肉。(圖翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多販賣物品種類多份量又大，是許多民眾購物的首選地。今(17)日就有網友分享，自己在好市多買到一款漢堡肉，吃下去後覺得和麥當勞的牛肉漢堡味道非常像，接著細看原料後發現，成份單純只有牛肉，他便致電廠商詢問，沒想到廠商回復「內容物真的是只有牛肉」，讓他又驚又喜。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出照片表示，自己第一次購買此款漢堡肉，結果吃下去後味道令他相當驚艷，「吃起來跟麥當勞的牛堡完全一模一樣」之後便被圈粉，回購了數次。直到有次他拿起包裝細看產品內容物後才發現，包裝上只有載明牛肉兩個字，「但是漢堡肉怎麼可能只有肉而沒有其他澱粉、黏著劑，或是調味料等添加物」於是他便致電廠商詢問。

而廠商給的回應是，這款商品他們在好市多賣了10多年了，「內容物真的是只有牛肉」。原PO聽完後感到欣慰，覺得此產品很健康，不過心中仍有疑慮，便發文詢問網友「各位好市多的網友，您認為廠商是誠實告知嗎？」

貼文發出後引起網友討論，「聽到跟麥當勞一樣，我現在已在路上要去買了」、「這款很好吃啊，注意不要把肉汁煎完就好，容易太乾柴」、「我們已經買好幾年了，搭起司風味非常好」。也有內行人解答，「不管雞鴨魚豬牛，你一直捶打他會把他的筋性打出來，這時候會變得很黏稠，有點像傳統牛肉丸子，不加添加劑是黏得住的」。

但也有買過的網友分享，這款漢堡肉太油，「只有牛肉，但真的太油了！」、「買過一次就沒有再購買過了，煎出來滿滿的油捏」、「這款超油，用煎的噴的亂七八糟」、「生酮的好朋友啦！但有股澳洲牛肉腥味就是了，好不好吃個人口味不ㄧ樣」。

(中時新聞網)