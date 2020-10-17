歐洲新冠肺炎確診案例持續增加，包括俄羅斯、荷蘭、烏克蘭、瑞士、克羅埃西亞，16日都刷新單日新增確診人數紀錄。法國16日新增逾2.5萬人確診，累計染疫人數逼近83.5萬，巴黎等地準備再度實施宵禁；比利時首相德克羅16日也宣布，19日起實施「全國宵禁」，民眾若無特殊情況一律禁止外出。

法總統馬克洪稍早宣布，實施宵禁的區域包括大巴黎地區，以及里昂、馬賽、里爾（Lille）、蒙布利埃（Montpellier）、胡恩（Rouen）、聖艾蒂安（Saint-Etienne）、格勒諾布爾（Grenoble）、圖魯茲（Toulouse）。宵禁於17日正式生效，為期至少4周。期間宵禁地區內絕大多數公共場所都會暫停營業，民眾如有必要外出，須提供證明文件。

現在法國的病毒檢測陽性比率，已飆升至12.9％的新高。參議院也發生群聚感染，16日有8名參議員確診，其中1人住院治療，另有35名參議員被列為接觸者。

比利時首相德克羅宣布，自19日實施宵禁，從午夜至5時止，民眾無特殊情況皆不許外出；除密切接觸家庭成員外，每個人的接觸人數上限由3人降為1人，條件允許就必須居家辦公。另外，全國的酒吧、咖啡館、餐館都將關閉1個月，舊貨市場、聖誕市集等活動也將取消。

德克羅表示，「感染人數直線上升，因新冠住院的人數近2000人，其中重症人數達327例。我們的任務是讓數據下降，未來幾周將十分艱難。為避免局勢進一步惡化，我們必須採取行動」。

比利時國家公共衛生研究所16日公布的數據顯示，該國累計確診人數為191959例，累計死亡10327例。確診人數較前1日新增10448人，創下最高紀錄。

(中時 )