新冠肺炎疫情肆虐，全球致力研發有效的藥物及疫苗。美國製藥大廠輝瑞公司表示，如果能從目前正在進行的後期人體試驗中獲得積極的療效和安全性數據，該公司可能在11月底前向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請新冠疫苗緊急使用授權，這意味著該疫苗不太可能在美國11月3日大選前問世。

輝瑞藥廠正在與德國企業BioNTech合作開發候選疫苗。輝瑞表示，他們仍希望在本月稍晚獲得確認疫苗有效性的數據，即該疫苗是否能保護至少大多數接種過疫苗的人免於罹患新冠肺炎。輝瑞預計將在11月第三周獲得關於該藥安全性數據，也就是半數受試者在最後一劑疫苗接種後兩個月內的反應。

輝瑞表示，假設這兩組數據都獲得正面的結果，則該公司打算在獲得安全性數據後不久，向FDA申請該疫苗在美國的緊急使用授權。輝瑞未披露在全球其他地區進行類似申請的時間。

第三組數據則是為了確保該藥能夠以合適的品質與一致性大規模生產，這組數據將在輝瑞預計收到安全性數據之前做好提交準備。

(中時 )