蔡英文總統感謝全民落實防疫，能舉辦全國大型運動賽事。（王志偉攝）

全民運開幕，一連串精彩表演。（王志偉攝）

2020年全民運動會今晚開幕，一連6天花蓮登場，全國22縣市8000多名頂尖運動好手，角逐28項運動賽事，總統蔡英文致詞感謝全民落實防疫，今年因疫情，世界各國體育活動都受衝擊，不過台灣有第一個開打的職棒，還有全國性的全民運在花蓮，「真世台灣光榮」；行政院長蘇貞昌則說，明年體用經費已增加到135億元，特別是運動場館改善，相信能培育更多優秀選手。

縣長徐榛蔚感謝來自各地的運動健將齊聚花蓮，透過賽事挑戰、實現自我，展現「全民愛運動」的精神。「每一面獎牌，都是數不清的汗水與淚水換來的果實，祝福選手們未來在體壇都能發光發熱」。

蘇貞昌感謝徐榛蔚率團隊努力下，今能夠在這裡舉辦全民運盛大展開，蘇貞昌說，當全世界有3800萬人確診新冠肺炎，超過百萬人死亡，台灣有效遏制疫情，雙十節晚上有50萬人在台南看煙火，今有超過15000千人花理迎接全民運，台灣真的是亂世中的福地。

蔡英文、蘇貞昌及徐榛蔚在開幕典禮上勉勵所有選手全力以赴，蔡英文說，兩年一度的全民運動會集結亞奧運外的運動項目，多元也很精彩，有些運動項目，台灣有世界頂尖的水準，像是拔河，常常出國比賽拿金牌，這次各縣市比，競爭一定很激烈，透過全民運希望推廣多元運動項目和運動風氣

蔡英文肯定體育署落實健康國民、卓越競技、活力台灣的體育政策，也要謝謝花蓮縣府籌備活動，期待在賽事期間，所有運動員展現自信、發揮實力，有最好的表現。

蔡英文不忘提醒，「到花蓮，就一定要去走走逛逛，花蓮是一個很美、很精彩的地方，不要錯過花蓮美麗的風景」。

(中時 )