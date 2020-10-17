馮清昔日選美照片曝光。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

大陸草根演員王寶強4年前自曝因妻子馬蓉與經紀人宋喆存在「婚外不正當兩性關係」，決定離婚，官司打了2年，2018年終於離婚成功。王寶強後來也被拍到和世界小姐出身的新歡馮清交往，日前還傳出王寶強秘密二婚，但被他否認，最近網上出土馮清早年參加選美影片，身材性感，氣質高雅。

王寶強11年前和校花妻子馬蓉結婚，陸續生下一子一女，婚姻破裂後，法院將兒子扶養權判給王寶強，女兒則給馬蓉。去年王寶強母親過世，他帶新女友馮清回老家奔喪，兩人關係因此曝光，馮清被起底比36歲王寶強小3歲，家境富裕，得過世界小姐選拔亞軍，還是公司的執行董事。

先前網上傳出，王寶強和新歡交往穩定，已經同居，私下可能已經領證，王寶強透過經紀人否認，直說：「沒有沒有」，強調還是單身。而完全是白富美代表的馮清，最近《搜狐娛樂》報導曬出一組她過去參加選美的截圖，可見她穿著連身高衩泳裝，穿著網襪，身材高挑、比例也好。

馮清不僅外型出眾，還被爆料念的是美國名校，主修時尚管理，去年11月有八卦媒體拍到工作人員在王寶強公司前下車，懷裡抱了個小孩，遭傳是王寶強和新女友愛的結晶，當時經紀人也正面否認，直說：「假的假的，那是工作人員的孩子」。

(中時新聞網)