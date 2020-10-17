徐乃麟（乃哥）的準媳婦俄羅斯美女宋蕊安（Soa）17日在西門町手搖飲店擔任一日店長，還特地邀來徐乃麟擔任小幫手，他們昨賣力吆喝，店面排起長長人龍，甚至有許多粉絲，衝著乃哥前來，大喊示愛：「乃哥，我愛你。」讓宋蕊安不禁吐舌頭笑表示自己人氣還不夠旺，得向前輩看齊才行。

宋蕊安、乃哥在現場善盡店長與小幫手職責，她還創意發想起叫賣順口溜，「走過路過，千萬別錯過，跟我說愛你，就送你奶茶甜透透」，乃哥一聽到就瞪大眼睛，問她在哪裡學來的？宋蕊安笑說：「從夜市聽到的，我改了一下，配合我的歌曲〈教我說愛你〉，順便打個廣告。」讓乃哥大讚她十分機伶。

此外，宋蕊安19歲從俄羅斯來台，就讀台大中文系，長年住在台沒有水土不服，鍾愛台灣各式小吃，她先前得知獲邀擔任飲料店一日店長，開心尖叫，「天哪！我太愛台灣珍珠奶茶了，我可以一邊當店長一邊吃珍珠嗎？」並興奮得在家中沙盤推演，大聲吆喝路人捧場、訓練自己下單、找錢速度，「之前來台灣因為拿學生簽證，所以從來沒有打工過，這次有機會當一日店長，一定要把握機會體驗。」

(中時 )