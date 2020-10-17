由於新冠疫情的關係，台灣不少民眾無法出國，便選擇至外島澎湖、小琉球玩，但當地除了海鮮好吃以外，還有哪些必吃的美食呢？日前一名網友提到，至澎湖玩後，發現最有名的就是「牡蠣跟小管麵線」，好奇其他網友還有哪些口袋名單。

一名網友在PTT表示，澎湖的牡蠣跟小管麵線非常有名，幾乎是遊客必吃的美食，而他心中最好吃的，則是福牡蠣屋的蒸牡蠣，覺得牡蠣新鮮又肥美，而吃過兩間店的小管麵線後，對此評價普通，再者二信飯糰也深受他喜愛，好奇詢問「你們覺得在澎湖吃過最好吃的東西是什麼呢？」。

不少網友表示「河豚皮、生蚵、魚市場披薩」、「小卷真的鮮甜」、「海膽炒蛋」、「鐘記燒餅，第一次吃的時候驚呆，外帶好幾份回台灣吃」、「魚市場披薩真的好吃，還有賭鬼排骨麵」、「外垵炸粿，應該很少人知道」、「石鮔(澎湖海域獨有的一種小章魚品種)、排骨湯」、「章魚乾煮湯，比魷魚螺肉蒜好喝」。

最多人推薦的是「仙草冰、花枝丸、絲瓜」，還有內行人提到，除了海鮮以外，「花生、絲瓜及西瓜」也是澎湖特色(示意圖/達志影像)

其中最多人推薦的，就是「仙草冰、花枝丸、絲瓜」，「花枝丸，這輩子吃過最好吃的花枝丸就在澎湖，永生難忘」、「玉冠仙草冰耶！印象很深刻，雖然看起來一樣是仙草，但它是平行世界的仙草」、「玉冠仙草啦！去澎湖幾天就吃幾天」、「絲瓜麵線，口感跟台灣吃到的真的不一樣」。

還有內行人提到，除了海鮮以外，還有「花生、絲瓜及西瓜」也是澎湖特色，表示由於澎湖的氣候因素，因此花生品質相當不錯，經常被做成花生糖販售，「澎湖絲瓜是有菱角的形狀，品種跟常見的圓肥型不太一樣，還有一種長得像小西瓜的特別品種瓜類，長得長長圓圓的，裡面肉是橘色的，吃起來比小玉好吃」。

(中時新聞網)