楊冪拍攝內衣廣告片曝光，誘人香肩、渾圓豪乳全洩。(取自嘉行楊冪工作室微博)

楊冪大秀豐乳與纖腰。(取自嘉行楊冪工作室微博)

大陸當紅女星楊冪，曾演出《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《三生三世十里桃花》等多部夯劇，她不僅演技深獲肯定，還擁有令人羨慕的豪乳纖腰身材，9年前在電影《孤島驚魂》穿著爆乳比基尼的養眼一幕，至今叫人印象深刻。

而楊冪的好身材更獲知名內衣品牌青睞，今(17日)工作室就曝光了4張楊冪穿著黑色背心式內衣，外套穿一半洩香肩、渾圓豪乳的代言照，性感又不失帥氣的風格，讓粉絲忍不住跪求「有沒有外套脫掉的照片」。

行程滿檔的楊冪，更沒忘了母校栽培，今晚特地以一襲黑色帥氣短褲打扮，現身北京電影學院，與姚晨手牽手一同參與母校70週年校慶，吸引大批學弟妹瘋狂搶拍。

其實楊冪除了演藝事業，她的感情生活也是外界關注焦點。與小3歲男星魏大勛傳出緋聞的她，更被爆料魏大勛其實一直很想把她娶回家，卻遭楊冪打槍，被外界推測可能是楊冪上一段與劉愷威婚姻，給她帶來不小影響所致。

(中時新聞網)