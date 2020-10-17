「2020台灣大哥大日月潭花火音樂會」於10月17日登場！由台灣大哥大與日月潭國家風景區管理處連續13年共同主辦，開場由指揮江靖波率領樂興之時樂團表演，更邀請爆炸性歌喉的女聲閻奕格、感性男聲卓義峯獻唱，水社中興停車場從傍晚開始擠得水泄不通。

台灣大哥大總經理林之晨說，日月潭花火音樂會連年舉辦，感謝民眾的支持，名聲遠播，今年在編曲家櫻井弘二的巧妙編排下，將古典與流行歌曲一氣呵成的貫穿串聯，曲目選擇上更是緊扣「Open Possible能所不能」的精神，在動盪的2020年，以音樂致敬疫情期間每一位無私付出的防疫英雄們。

晚間7點，活動在盛大開始，開場曲《鵲賊》以莊重豪邁又扣人心弦的小鼓滾奏開始，爾後加入雙簧管，經多次反復、強度逐漸加大，也牽動現場聽眾的心，曲末伴隨施放今晚第一道，長達40秒的煙火劃破夜空，掀起音樂會的第一波高潮。

隨後亦由閻奕格、卓義峯及王典帶來一系列台灣戲劇及電影的主題組曲演唱，包含近來風靡歐洲的《一剪梅》、偶像劇鼻祖流星花園的《情非得已》以及我們與惡的距離的《路過人間》以及《完美落地》等代表作品，耳熟能詳的歌曲也勾起許多人當時與戲劇共情的記憶，搭配花火表演也讓現場觀眾驚呼連連、流連忘返。

(中時 )