談戀愛年齡差距大到像是「爺孫戀」、「祖孫戀」，已經見怪不怪，不過印尼這名年輕男子，害怕74歲的妻子「太有魅力」，於是將妻子鎖在房間不准她外出，以免背叛自己，年輕男子將妻子反鎖的消息，讓這段「祖孫戀」再度成為話題。

現年19歲的少年李亞迪（Selamat Riyadi），3年前愛上了玩伴的母親，當時71歲的羅哈雅（Rohaya），由於兩人年紀差55歲，沒有人看好這段感情，尤其李亞迪的家人更是反對到底，認為李亞迪只是因為新鮮感、一時好玩才與羅哈雅交往。

不過李亞迪為了展現決心，甚至用生命威脅，才讓家人相信這對「祖孫戀」是真愛，當時還有鄰居懷疑，李亞迪貪圖羅哈雅的財產，才會堅持結婚，但事實上羅哈雅在農村裡過著貧困的生活；兩人結婚至今過了3年，除了偶爾會吵吵架，感情仍舊相當甜蜜。

兩人婚後最常爭執的點，就是李亞迪佔有欲太強烈，他認為妻子太有魅力，擔心她與別人接觸、交談後會背叛自己，因此將羅哈雅鎖在家中，斷絕與外界接觸，一開始丈夫的行為讓羅哈雅非常生氣，直到後來發現這是丈夫對自己的愛，逐漸釋懷後就沒有再發生爭執。

(中時新聞網)