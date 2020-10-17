美國總統大選即將到來，鹿死誰手仍存變數。國安會前副祕書長劉大年今天研判，民主黨參選人拜登可望勝出。至於美陸兩強持續對抗，台灣因應之道，劉大年認為，兩岸關係要穩定發展，台灣不能過度依靠美國，更不能壓寶川普，這是非常危險的作法，反之應保持中立。

台北論壇今天接續舉行「COVID-19衝擊下台灣產經的關鍵解析」研討會，談到「美中對抗對台灣經濟的影響」時，與會的國安會前副祕書長劉大年表示，美國對大陸採取兩手策略，一方面要求大陸履行今年2月14日生效的第一階段協議，另一方面又加重對大陸企業的箝制，因此我們不能押寶哪一方，反之保持中立是最好作法。

劉大年認為，若民主黨參選人拜登上任，拜登對大陸的態度不會如川普般強硬和不按牌理出牌，我們依靠美國，但不需要完全導向美國，否則將來會產生問題，因為美陸將來還要上談判桌進行第二階段談判，基本上，美國與大陸維持不合作、對抗的態勢，但雙方之間仍有經貿往來。

劉大年強調，美國偏好一個具有顯著差距的第二經濟強權，而不是一個具有競爭威脅的第二經濟強權，因此美陸對抗是長期趨勢。

劉大年提醒，兩岸關係和緩是我們與他國簽署FTA的先決條件，他舉例說明，2010年我們和大陸簽訂ECFA，因得到大陸的綠燈，隔年順利和非邦交國紐西蘭、新加坡簽署貿易協議。

美國將在11月3日舉行總統選舉，劉大年表示，2016年支持川普的選民特色為，失業、低所得、藍領、年長、低學歷、住在鄉村，但當年川普贏得的州，目前部分已轉向支持拜登，根據民調，他研判，拜登獲得的選舉票可能介於334票至374票，順利跨過270票過半門檻。

(中時 )