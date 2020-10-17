今晚(17日)晚間8點7，台南地區發生規模4.2地震，震央位在台南市東山區，深度僅13公里，各地最大震度台南市4級；嘉義、雲林2級；高雄與彰化1級。
這起地震也是今天台灣第5震，凌晨5點6分，台南市新市區才發生規模4.0地震，兩起地震皆在七股區造成4級震度，也讓當地區民嚇壞。
不少鄉民紛紛到PTT八卦版留言「台南晃很大」、「震到跳起來」、「嚇死」、「新營有感」、「嘉義也很大」。
(中時新聞網)
今晚(17日)晚間8點7，台南地區發生規模4.2地震，震央位在台南市東山區，深度僅13公里，各地最大震度台南市4級；嘉義、雲林2級；高雄與彰化1級。
這起地震也是今天台灣第5震，凌晨5點6分，台南市新市區才發生規模4.0地震，兩起地震皆在七股區造成4級震度，也讓當地區民嚇壞。
不少鄉民紛紛到PTT八卦版留言「台南晃很大」、「震到跳起來」、「嚇死」、「新營有感」、「嘉義也很大」。
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