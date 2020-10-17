受疫情影響，基隆各客運路線載客量嚴重下滑，其中R路線載客量較以往下降4成，平均搭乘不到20人，基隆市政府交通處表示，部分路線先以減班方式因應，26日起調整班次。

交通處表示，疫情期間載客量持續低迷，多數客運業者客源大幅減少，觀光風景區及機場碼頭聯絡路線更加嚴重，部分路線砍班僅剩1成，基隆市公車也受到嚴重衝擊，其中基隆客運R路線平均搭乘人次甚至不到20人，業者虧損嚴重，部分路線將先以減班方式因應。

公共運輸科長陳建旻表示，2012年為解決基隆到台北通勤交通問題，市府開闢1088、2088、1579等快捷公車，但搭乘R66的民眾大幅減少，從原本26班次縮減為20班次，其中有6班是公車處支援，未來平日維持運能，但假日停駛。

陳建旻說，R85與510路線相近百分之百重疊，兩班公車時常瓜分載客量，研議後，決定將R85廢除，510路線持續營運，並將終點站延長至「七堵火車站」，提高乘載率，平日增加4班次、假日2班次。

此外，R82平日尖峰時段增加2班次，並協調公車處晚上支援4班次，紓解尖峰時段擁擠問題；R86則是將車輛升級，林建旻表示，時常接獲民眾反映上不了車，因此，更換3輛大巴，讓乘載空間變大且站位更多。

(中時 )