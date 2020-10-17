基隆市17日在外木山海埔新生地舉行「流籠到基隆音樂會」，現場湧入大批民眾。（陳彩玲攝）

基隆市17日在外木山海埔新生地舉行「流籠到基隆音樂會」，文化局盼用金曲帶領歌迷，深入港灣、走進西岸，用音樂探索基隆地景及文化，活動現場湧入大批人潮，在地人表示，以前這塊場地是一片黃土，現在成了休閒娛樂的地方，直呼基隆真的不一樣了。

陳靜萍說，這次音樂會特別以「流籠」為主題，不僅是因為「流籠」代表基隆西岸當地的特殊文化，在過去交通不便時，更乘載著兩地之間煤礦往來的流籠頭，此外，像白米甕砲台、仙洞巖與基隆燈塔等在地文化地景，在這幾年更是打入台灣人心中，更顯示基隆西岸富含文化底蘊，是未來可期。

劉姓民眾表示，自己從小到大在外木山長大，以前大武崙沙灘會有音樂祭，可惜現在沒有了，但今天的音樂會相當有趣，讓在地活絡了起來，她更指出，小時候這個場地是一片黃土和消波塊，沒有可以遊玩的地方，但透過這次的音樂祭，發現這裡多了漁港、空地，和以前真的不一樣，現在可以帶自己的小孩出來散步，讓他們在外木山長大有地方可以玩耍。

文化局指出，為了推廣西岸珍貴的文化地景，先推出城市漫步「雨都散策」，以及深度巡禮「帶著明信片潮旅行」等，這次音樂會也邀請到入圍今年金曲獎兩項大獎的超級新星「告五人」領唱，還有被稱為行走電影原聲帶的「林曉培」將以耳熟能詳的金曲帶領歌迷認識基隆。

(中時 )