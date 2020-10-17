樂天桃猿主場與迎戰中信兄弟，推出本土投手張喜凱先發，對上兄弟投手「三冠王」德保拉，不過桃猿處境尷尬，想要打季後挑戰賽還得連輸兄弟2場，張喜凱前5局封鎖兄弟打線，直到8局上半周思齊敲3分炮，不僅逆轉戰局，也成全桃猿，最後兄弟以11比1奪勝，桃猿還有一線生機。

張喜凱生涯第2次先發，罕見的下勾型投手讓兄弟打線受到壓制，前5局只被敲2安、無失分，另有4保送、2三振，桃猿打線面對德保拉，在2局下半由生涯初登版的馬傑森開啟攻勢，他以18年155天創樂天隊史最年輕出賽紀錄，生涯首打席就敲安，隨後一、二壘有人情況下，今天也是生涯初登版的林澤彬，敲出生涯首安帶有首打點，猿隊率先攻下1分領先。

兄弟前7局只敲出零星2支安打，被張喜凱、劉昱言壓制，直到8局上半桃猿換投賴智垣，對王威晨保送後，許基宏補上安打，接著周思齊敲出本季第21號全壘打，3分炮不僅將戰局逆轉，同時追平生涯單季最多轟。

此局兄弟打線爆發，單局攻了15人次、敲9支安打，其中有6支是長打，換投葉家淇也沒能止血，包含周思齊3分炮在內，兄弟一局灌進11分逆轉，許基宏單局2支二壘打為生涯第2度，也破聯盟紀錄。

德保拉此戰僅有第2局出現亂流而失分，主投8局被敲7安、只失1分，狂送10次三振，拿下本季第16勝，兄弟隊史繼2011年羅曼後，再有單季16勝強投，有機會成為兄弟隊史首名三冠王，而單場MVP則是敲出逆轉彈的周思齊。

(中時 )