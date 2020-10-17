「南投世界茶業博覽會」10月17日舉辦千人揉茶及奉茶活動，縣長林明溱宣布，2020茶博活動至今已湧入逾60萬人，總銷售額突破1億元；他呼籲民眾把握最後一天活動，否則錯過就要等明年了。

今年茶博會不但有好茶，還有好吃的巧克力、好喝的咖啡，林明溱呼籲民眾，把握茶博活動最後一天，不然要等到明年。他半開玩笑的說，參加茶博記得要帶錢來花，平常努力賺錢，目的也是為了花錢，花錢買好茶回去和家人分享，買巧克力給孩子吃，買咖啡還可以喝咖啡聊是非，生活過得更有趣味。

一年一度的南投茶業會，17日下午推出山茗水袖活動，活動有千人揉茶的熱鬧、有學生奉茶的溫馨。參加奉茶的學生，用心布置茶席展現才藝。

參加奉茶活動的新城國小五年級學生廖一禪，將自己畫的山水畫當成桌布，桌布上還有老師提筆「茶博會圓滿成功」的字樣，增添活潑氣息。

「天長地久，以茶會友」的茶席布置，也點出茶博的精神，讓人會心一笑。參加南投茶業會，不但聞到茶香，喝到茶的回甘，茶的意境也呼之欲出。

林明溱特別感謝各鄉鎮農會配合辦茶博會，每項活動都辦得高潮迭起，民眾參加踴躍，相信每個人喝到好茶都很高興。

(中時 )