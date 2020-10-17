新北市西濱公路岸線，今（17）日下午3時許，發生兩頭鯨魚擱淺在海岸的意外事件。下午有在海邊觀浪的民眾，於林口台15線21.5K處，發現兩隻鯨魚擱淺，由於體積過大，無法將其推回海中，於是隨即通報海巡署前往救援，剛好位在現場對面的林口分局下福派出所，也由所長帶隊加入救援行列，終於順利將兩頭鯨魚送往保育安置中心進行醫療，未來將評估野放。
兩頭鯨魚恰巧擱淺處位於林口分局下福派出所對面，所長藍進發知悉後，也主動前往加入救援行列，除了幫鯨魚灑水降溫散熱，也協助搬運，後續因海巡人員、新北市動保處、中華鯨豚協會及熱心民眾陸續前往，現場湧入大批人潮，藍所長也於路口處管制交通，維持現場秩序。
據了解，兩隻鯨魚為瓜頭鯨，長約2.6公尺、重200多公斤，兩隻鯨魚雖無明顯傷勢，且生命跡象良好，經新北市動保處評估後，決定分送新北野柳與苗栗做後續檢查與評估，用最好的方式保護這兩位稀客。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。