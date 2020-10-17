台南地牛翻身 東山區居民被嚇到 20:452020/10/17 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 17日晚間20時07分，台南東山區發生規模4.2有感地震，目前尚無災情傳出。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身，17日晚間20時07分，台南東山區發生規模4.2有感地震，震央在台南東山區，地震深度13公里。台南市區2級、東山3級、七股4級。 據台南市消防局指出，台南科學園區、高鐵行控並無異樣，目前台南地區未傳出災情。 有民眾表示，昨天台南也有地震，今天震度也差不多。東山區民眾則在臉書社團互相提醒，有人說震很大，很可怕，赤腳踩在地上很有感。 (中時 ) #台南 #東山區 #地震 #有感 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南前衛生局長不倫 判賠50萬 04:092020/10/17 地方新聞 台南東山區一晚連3震 民眾心慌慌 00:082020/10/18 社會 435藝文游擊隊 府中巷弄串門子 04:092020/10/17 地方新聞 左鎮老農婦種咖啡30年 白堊土咖啡會回甘 20:592020/10/17 寶島 台南科工區首家幼托開幕 預約報名已到明年 17:172020/10/17 寶島 連2震！嘉縣番路鄉震度4級 民眾嚇「地鳴好大聲」 23:372020/10/17 生活 頭社夜祭今開天地向 隙子口夜祭今年將提前1周舉行 21:012020/10/17 寶島 直擊航空餐製造基地 長榮空廚首次開門接客 19:112020/10/17 財經 供不應求 議員促設屯區樹葬區 04:092020/10/17 地方新聞 直擊美味航空餐基地 長榮空廚初體驗營登場 18:092020/10/17 財經 社會熱門新聞 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 女洗澡突被壯男拖出浴室 硬上2次還逼全裸跪路邊 - 社會 媽菜市場買50元衣服 兒一看秒尷尬 萬人卻笑翻讚老司機 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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