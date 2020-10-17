地牛翻身，17日晚間20時07分，台南東山區發生規模4.2有感地震，震央在台南東山區，地震深度13公里。台南市區2級、東山3級、七股4級。

據台南市消防局指出，台南科學園區、高鐵行控並無異樣，目前台南地區未傳出災情。

有民眾表示，昨天台南也有地震，今天震度也差不多。東山區民眾則在臉書社團互相提醒，有人說震很大，很可怕，赤腳踩在地上很有感。

(中時 )