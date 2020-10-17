面對少了「野獸」林志傑、曾文鼎兩大主力的富邦勇士，桃園領航猿17日在新竹熱身賽，最後以67比75吞敗，不過場上意外驚喜是，去年宣告退役的「溪湖」陳世杰確定復出加盟領航員，可是本來就兵源短缺的他們，又傷了施晉堯(腰部)。

「其實我蠻緊張的，一回來球場就在這麼多的觀眾面前比賽，加上太久沒有比賽，整個人都感覺怪怪的，」陳世杰說，「原本我沒有肯定要復出的，但跟安哥(領航猿總經理陳信安)討論過後，還是決定重新回來，接下來就會好好訓練的。」

陳世杰是在去年打完SBL第16季後宣告退休，且馬上前往南山高中擔任助教工作，他是SBL第1季的開朝元老之一，生涯拿過第1季灌籃大賽冠軍、第9季總冠軍賽MVP、第10季年度最佳五人，如今卻在退休滿1年重新宣告復出。

先前才傳出溫立煌左手骨裂的嚴重傷勢，領航員17日打到第3節，又發生施晉堯跟對方相撞，造成腰部受傷的「慘劇」，賽後詢問領航猿執行教練楊宜峰，他的回答相當保守，「明天我們的陣容還要討論，我想仍以P＋聯盟熱身賽為主。」

富邦總教練許晉哲賽後提到林志傑、曾文鼎兩人傷勢表示，「曾文鼎在隊內練習賽右肩膀拉傷，目前還沒辦法完整訓練，林志傑則在出戰中華白友誼賽弄傷大腿後側，兩人都不可能打新竹熱身賽，不過我想接下來富邦舉辦的熱身賽就會打了。」

(中時 )