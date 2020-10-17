台南市經發局爭取前瞻計畫經費，將新營區市議會空間打造成新創基地園區，取名「贏地創新育成基地」，19日試營運，陸續已舉辦5場課程講座，吸引400人次的新創團隊人才參加。

因應未來5Ｇ與AI智慧世代的城市發展，台南市經發局利用新營區的市議會空間，率先成立新創育成基地，在試營運之前，就先舉辦4場工作坊與創新課程，吸引包括來自成大、中山大學、台南藝術大學、中信金融管理學院與崑山科技大學學生參與。

來自5家步同大學的學生與有意成立創新團隊的企業人才一起激盪不同觀點，例如在「AI智慧新創基地策展工作坊」討論如何使基地更貼近新創團隊使用需求。在「AI航站-智慧輕旅行工作坊」提供學生體驗航站內導入人臉辨識系統後，會產生的效應。

臺南市經發局協助青年創業，10月在中信金融管理學院持續辦理一連串課程講座，內容包括智慧農漁業、智慧駕駛，還有近年非常火熱的AI與智慧金融，告知新創團隊及大眾，台南已成立一個支持大家乘風破浪的創新空間。

(中時 )