台南麻豆區安業國小17日歡慶百歲生日，市長黃偉哲（中）應邀前往替百年紀念牆揭幕。（劉秀芬攝）

台南麻豆區安業國小17日歡慶百歲生日，百年紀念牆揭幕。（劉秀芬攝）

台南麻豆區安業國小17日歡慶百歲生日，同時舉辦校友表揚暨社區聯合運動會，市長黃偉哲應邀前往替百年紀念牆揭幕，更切柚子蛋糕替學校慶生。

創校百年的安業國小歷經不少起伏，1968年全盛時期，學生數達到1600多人，2011年學生數剩38人，近幾年因學校積極強化國際語文、藝術等多元課程，學生逐漸回流，今年已增加到150人，相當不容易。

黃偉哲致詞時指出，安業國小雖是小學校，但百年來培育出不少傑出校友，歸功老師辛苦教導，家長辛苦付出，是對社會有傑出貢獻的重要的國小，除了祝福安業國小百歲生日快樂外，也希望延續下一個百年，大家都能快樂的繼續為國家、社會來奉獻。

安業國小為了此次活動，設計了一個柚子蛋糕來為學校慶生，蛋糕的底部由100顆大白柚堆成，會後更將大白柚給與會所有來賓。

校長陳宏吉表示，這100顆大白柚由家長會會長王春華及施坤寶兩位柚農所捐贈，現在正是麻豆大白柚的季節，希望藉由安業國小百年校慶的活動來行銷麻豆的大白柚，讓來參加活動的嘉賓們可以收穫滿滿。

另外，本次活動校方設置一面「安業國小百年校慶紀念牆」，牆面上用師生的陶板藝術作品，呈現學校「老樹生態、多元社團、國際教育」的特色，希望畢業學生往後舊地重遊時，能喚起對安業美好的回憶。

(中時 )