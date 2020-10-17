美國總統大選剩不到3周就要登場了，美國現任總統、共和黨候選人川普在各項民調上皆敗給民主黨候選人拜登，且一向被外界是為川普鐵桿支持者的福斯新聞台近期風向開始轉變，二度表態認為川普不能連任。對此，律師葉慶元也做出預測，「趨勢明顯」。

福斯公司董事長、最大股東梅鐸旗下的《福斯新聞》，是美國大眾媒體中，最力挺川普的主流媒體，也是川普最常接受專訪的新聞台。但根據《(Daily Beast》報導指出，梅鐸與川普已經很少通電話了，他現在堅定地認為，下一任總統將是拜登，更曾告訴一位同事「一切都結束了，人們已經準備好昏睡喬當總統。」

對此，葉慶元今則在臉書寫下，「趨勢明顯」，因為一向支持川普的福斯媒體集團，這已經是至少第2次，預測川普即將敗選了！另外，他先前也在臉書分析，「我覺得川普勝選的機會不高，但是得票數不會只有190票。」

而這篇貼文曝光後，也引起不少網友關注，有人說，「或許川普來個大認錯，痛改前非，搞不好會翻轉選舉」、「一個傻...一個瘋」、「不管誰當選總統！只要對人民好！就是好總統」。

(中時新聞網)