民進黨智庫副執行長吳怡農提議「全民皆兵」，提高侵台的代價，才有嚇阻敵軍的效果，這是避免戰爭發生的關鍵。不過，資深媒體人黃暐瀚在YouTube發起的網路投票，至截稿為止，竟高達62%反對全民皆兵構想。

黃暐瀚在臉書發起「吳怡農提全民皆兵，你支持嗎？」投票，截稿為止，共有6998人投票，支持者有19%、反對者高達62%、不清楚他的內容或沒意見的則有19%。

吳怡農日前投書媒體表示，全民皆兵是透過全民的參與，讓台灣社會有堅強的防衛能力，讓敵人知道武力侵略台灣的代價無比龐大，這是避免戰爭發生的關鍵。

有網友舉索馬利亞為例，認為「全民皆兵」不可行，因為當地武裝軍隊打扮跟一般群眾一樣，也跟百姓一起躲在民房、街巷。而美軍因為分辨不出敵人與平民，為了自保開始出現可疑就殺的狀況。全民皆兵和軍隊混入百姓中，都會直接造成這種問題。

網友也認為，「我無法支持吳怡農在這個時間點所提出，要大家一起為民進黨的對外極端偏向的政策承擔後果的全民皆兵。」、「馮世寬說的很對啊，外行人不要因為選舉，提一些古怪的主張，給自己包裝形象。」、「吳的言論只證明他有多無知，被這種嘴炮治國，離亡國不遠了。」、「吳的言論笑死人了，全世界就只有台灣人在自己家當兵，天兵天將一大堆...？」、「他應該先上前線，讓他有救國機會表現。」、「民進黨去點火卻叫全老百姓承擔。」

(中時新聞網)