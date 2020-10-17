為了凸顯光復意義，國民黨今年預計擴大紀念「台灣光復節」，主席江啟臣17日出席「桃園市復興啟程聯歡會」致詞時指出，光復節代表中華民國與台灣之間的重要連結，卻在民進黨執政時期被遺忘，期待藉由一系列紀念活動，喚起民眾對歷史的重視。

「這是光輝的十月！」江啟臣指出，雙十國慶剛過，隨後而至的台灣光復節，代表中華民國與台灣之間的重要連結，理應多加重視與紀念，今年除辦理研討會外，也會在黨中央大樓旁舉行台灣光復演唱會，時間落在25日下午2點半，歡迎民眾北上參與。

除實體活動外，江啟臣說，因應數位時代，國民黨即將於23日推出台灣光復線上展，各地支持者再也不必舟車勞頓，只要上網就能輕鬆閱覽，網頁內也將陳列相關的歷史文物，喚醒國人的歷史感，了解中華民國與台灣的重要連結。

江啟臣強調，光復節從過去到現在，一直是台灣的重要節日，卻在民進黨執政期間被淡忘，國民黨才因此發起紀念活動，希望藉由活動的辦理，喚起民眾對歷史的重視，「台灣的回歸對中華民國來講是非常重要的事」，這是事實也是史實，希望國人能永遠記住光復這一天。

(中時 )