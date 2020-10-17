基隆愛一路及仁五路口已調整為全線綠燈，民眾仍需兩段式過馬路相當不便，基隆市議員童子瑋辦理會勘，爭取畫設對角穿越線。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區第一警分局前路口車流量大，日前在愛一路及仁五路口已調整為全線綠燈，民眾仍需兩段式過馬路相當不便，基隆市議員童子瑋辦理會勘，爭取畫設對角穿越線。

童子瑋表示，愛一路及仁五路口因為鄰近仁愛市場及成功市場，車流量及行人非常多，有不少人向他反映，該路口行人號誌全面綠燈時，卻要兩段式過馬路，相當不便，尤其是年長者在下雨天又提菜的情況下，過馬路對他們來說是一種折磨。

童子瑋說，仁五路、愛三路畫有對角線，反應熱烈，民眾希望愛一路、仁五路口也能比照辦理，且行人綠燈秒數符合對角線行人穿越需求，因此，請市府交通處於該路口辦理對角線行人穿越道線等相關設施，以便利民眾穿越通行。

日前童子瑋邀請基隆市交通處、市警局、博愛里邱三元里長及文安里李隆進里長，針對愛一路、仁五路口行人穿越線辦理會勘，對此，交通處表示，會在近期畫設對角穿越線，方便民眾穿越通行。

(中時 )