國民黨日前提出「公投綁大選」和「反對含瘦肉精美豬」公投，16日中選會拍板決議，2項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點。國民黨主席江啟臣17日出席「桃園市復興啟程聯歡會」致詞時痛批，民進黨開放美豬時怎沒聽證，「這樣合理嗎？」

江啟臣怒斥，國民黨已將第一階段連署書送至中選會，中選會卻說必須先舉辦聽證會才能進入下一階段，「蔡英文總統說要開放的時候，怎麼沒有開聽證會？我們說要公投他叫我們要聽證會，這樣合理嗎？」他認為，這就叫做不聽民意，也不願溝通。

江啟臣直言，美豬議題正熱時，立院同仁都在公開平台認真質詢，民進黨政府卻時常顧左右而言他，甚至反質詢、反嗆立法委員，實在讓人無法接受，但國民黨會和民眾站在一起，誓死捍衛民眾健康，把對身體有害的瘦肉精豬肉擋在門外。

另外，江啟臣說，公投是公民權利的展現，政府沒有理由剝奪人民公投的權力，更何況民進黨長年呼籲公投，如有「蔡公投」之稱的前綠營立委蔡同榮，以及綠營前主席林義雄，蔡政府今天打臉的不是國民黨，而是民進黨大老。

江啟臣認為，民進黨過去捍衛民主、爭取民權，結果蔡英文掌權、連任後卻完全推翻，根本是「打著公投來反公投，打著民主來反民主」，國民黨身為最大在野黨，絕對會站在第一線，為民眾捍衛健康與民主。

(中時 )