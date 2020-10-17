國民黨祕書長李乾龍今表示，國民黨決定擴大慶祝光復節，將正式邀請蔡英文總統、陸委會發言人邱垂正參加。對此，陸委會回應，沒有參與在野政黨活動或合辦的規劃。期待國民黨要充分認知中華民國已經在台灣屹立超過七十年的事實，持續凸顯台灣主體性及關注台灣主流民意對兩岸關係發展的主張。

邱垂正日前稱台灣光復與中共無關，李乾龍今表示，邱終於醒過來了，今年是台灣光復75周年，很多年輕人都忘了台灣怎麼回歸中華民國懷抱，所以國民黨決定擴大慶祝光復節，將正式邀請蔡英文總統、邱垂正參加。

陸委會表示，總統府業説明總統已規劃公務行程；本會也沒有參與在野政黨活動或合辦的規劃。我們期待國民黨要充分認知中華民國已經在台灣屹立超過七十年的事實，持續凸顯台灣主體性及關注台灣主流民意對兩岸關係發展的主張，共同捍衞國家主權及台灣民主。

陸委會重申，中華民國是主權國家，已經在台灣屹立超過七十年，台灣的過去、現在或未來從來不是中華人民共和國一部分。不論是依據國際法或歷史事實，都清楚證明台灣光復與中共毫無關係，中共借故舉辦所謂的「台灣光復75週年」活動，本質上就是遂行其對台統戰的目的。

(中時 )