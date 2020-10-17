前光和里里長余慶源（右）目前種植多達400株咖啡樹，自創「里長咖啡」品牌。（劉秀芬攝）

左鎮區農會推農村小旅遊，帶遊客到咖啡園採咖啡。（劉秀芬攝）

台南市左鎮區不僅芒果聞名，近幾年種咖啡農友也增加，今年83歲住光和里大松腳的余秀英農友，30年前自東山買來10株阿拉比卡咖啡苗試種，現在已增為300多株，咖啡豆自產自烘，多銷售給熟客，偶而到市集擺攤，回甘好味道讓試喝民眾驚豔。

左鎮區區農會表示，近年左鎮區種咖啡農友增加至10多名，分布在澄山、草山、岡林、光和里，多數自烘自售，白堊土種出的咖啡有其特色，而且左鎮區咖啡種植處海拔較低，咖啡因含量也較低，農會近來也加強行銷，安排小旅行團至咖啡園體驗。

83歲的余秀英農友也說是左鎮種咖啡先驅，30年前她至東山買回10株咖啡苗試種，當時1株就要價350元，經過30多年繁殖，目前已多至200株左右，由於咖啡樹病蟲害少，因此不用農藥，受到不少民眾喜好。

余秀英說，她種咖啡、烘咖啡都自己摸索，咖啡豆原本只賣給親朋好友，漸漸口碑打開後也有人自己來訂購，每磅可賣出上千元。

余秀英的表弟余慶源曾任光和里里長，30多年前也跟著余秀英開始種植咖啡，目前已種植多達400株，也自創「里長咖啡」品牌，並經常帶遊客參觀咖啡園，推廣左鎮咖啡產業。

(中時 )