美國北卡羅來納大學(University of North Carolina)14日發布最新研究結果,研究團隊發現,1種稱為「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」(swine acute diarrhea syndrome coronavirus,又稱Sads-CoV)的新冠病毒,不僅會導致小豬死亡,也具有跨物種傳染人類的潛力。

發佈於美國《國家科學院學報告》(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究指出,「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」源於蝙蝠,首次發現是在2016年的中國。這種病毒會導致豬隻腹瀉和嘔吐,5天大的小豬一旦受到感染,高達9成都會死亡。

這種病毒與造成全球大流行的新冠肺炎病毒(Sars-CoV-2),屬於同一家族。

2019年,14名北卡大學教堂山分校(UNC-Chapel Hill)的流行病學家、免疫學家和微生物學家組成團隊,對Sads-CoV進行研究,以瞭解這種病毒是否可能跨物種傳染給人類。

該校流行病學教授格雷姆(Rachel Graham)表示,研究人員透過實驗發現,這種病毒能夠適應環境,寄宿在人類的肝、膽及呼吸道內,因此證明,這種新冠病毒也會感染人類細胞。

