從今年2月起至8月為止，日本全國共發生185件「剪卡盜領」詐騙案件。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局國際科發現，日本最近出現一種結合假檢警的「剪卡盜領」最新詐騙手法，自今年2月起，這類詐騙案件數量不斷攀升，至8月為止日本全國共發生185件，被害金額超過日幣4億元。警方指出，這種犯罪手法雖然目前尚未在國內發生，但憂心不肖犯罪集團恐會模仿，特別呼籲民眾提高警覺。

警方表示，新型態的「剪卡盜領」詐騙手法以高齡者為目標，歹徒撥打電話佯稱是警察署刑事人員，佯稱在偵辦詐欺案件時，發現被害人的金融卡遭人誤用冒領，嫌犯已查緝到案，但被害人的金融卡恐怕無法再使用。

歹徒聲稱，警察署會派員前往確認金融卡原本狀態，除當面核對身分及金融卡密碼等基本資料，也將協助將該金融卡作廢回收，並通報銀行及法院此犯罪事件。約1至2小時後，歹徒即假冒警員前往被害人家中，表示進行作廢金融卡程序，經再度核對身分後，在被害人面前剪卡，但其實剪卡時並未損及晶片IC及磁條卡部分，僅在卡片不重要地方剪約不到2公分之三角型截角，並告知被害人該卡被註銷後必須由警方帶回，通報銀行、法院才能予以銷毀。

被害人不疑有他，讓詐騙集團帶走卡片後，因卡片並未損及重要部分，所以ATM提款機還是可以使用，於是被害人帳戶存款全被詐騙集團提領一空。

警方表示，台日民情相近，這種詐騙手法難度不高極易模仿，擔心國內詐騙集團恐會模仿「剪卡盜領」，所以先提醒民眾，我國警方決不會詢問民眾金融卡密碼及擅自取走金融卡，呼籲民眾切勿隨意交付金融卡給他人，以免受害。

(中時 )