台南山上區隙仔口夜祭與大內頭社夜祭同為11月28日，但今年隙仔口夜祭擬請頭社部落協助，頭社部落17日於大公廨舉行開天地向儀式，隙子口夜祭決定提前1周舉行，今日頭社太祖也同意協助，並要求隙子口部落農曆10月初一要到頭社參加開曲向儀式，並開始練習唱牽曲。

台南山上區隙仔口部落復振西拉雅文化，去年起重啟夜祭儀式，於農曆10月14至15日舉行。由於隙仔口部落已近百年未舉辦夜祭，族人對夜祭儀式十分陌生，因此委由大內頭社部落協助辦理。

由於今年隙仔口部落族人對夜祭儀式熟悉度及參與人數仍不足，部落人士向老君請示後，決定提前1周於11月21日舉行，以方便頭社部落前往協助。

頭社部落夜祭時間為11月28日，今日舉行開天地向儀式，族人準備豬頭、檳榔、米酒、金紙等祭品祭拜，由尪姨朱秀鳳及三壇（桌頭）陳進和向老君請示，應允協助隙仔口夜祭，但要求隙仔口部落農曆10月1日要派人參加開曲向儀式，並召集部落人士開始練習唱牽曲。

(中時 )