為了反制美國政府在科技輸出上圍堵中國，中國已於17日通過「出口管制法」，將於2020年12月1日起上路實施。分析指出，新法實施後，中國亦可像美國一般，藉由實施戰略性的出口管制及相關許可來打擊對手。

央視新聞17日晚間報導，中國十三屆全國人民代表大會常務委員會第22次會議已於17日通過「出口管制法」，將自2020年12月1日起施行。「出口管制法」是中國首次在立法層面規定國別及「黑名單」管制清單制度，適用於包括外商在內的中國境內所有企業。

值得注意的是，過去中國在技術出口管制上較偏向軍用科技，但近年中美科技戰在5G通信、人工智慧（AI）、量子科技、半導體等領域愈打愈烈，「出口管制法」將對管制清單中的敏感材料和技術出口予以監管。新法若再結合中國原有的「中國禁止出口限制出口技術目錄」與「不可靠實體清單」，中方今後對技術輸出可以有更有效靈活的管制及運用。

(工商 )