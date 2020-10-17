由於《國防戰略》將中共與俄國視為戰略競爭對手，美陸軍正研發「區域校正戰備與現代化模式」(REARRM)，依據不同單位面臨的不同敵人與威脅，客制化其訓練、裝備與部署。

根據「Breaking Defense」15日報導，隨著美陸軍積極現代化以因應中俄挑戰，應優先取得哪些武器，如何進行訓練與該如何部署，成為陸軍首要課題。

陸軍作戰規劃副參謀長佛林 (Charles Flynn) 指出，REARRM將是最佳答案。REARRM下每支部隊的「待遇」不一；陸軍將不同單位部署至全球各區域中，依據派駐戰區獨特的威脅、地形與作戰計畫，客制化訓練與裝備。

這意味著各單位的士兵必須學習各地不同的語言，並與不同的盟軍合作。派往亞太地區的陸軍士兵，與派往歐洲與非洲的士兵取得不一樣的裝備。這讓士兵除接受通用基礎訓，還能保持彈性在重大戰爭發生時部署至全球各地。

佛林表示，陸軍會先派幹部前往各戰區。他們精通當地戰爭特性與作戰計畫，並成為種子教官，回應部署區的任何危機。

不過，仍有許多細節有待釐清。直到2021年為止，為陸軍的試行期；陸軍將依據試驗結果於2022財年推廣至全軍實施。屆時不論現役、後備單位還是國民兵，都將統一適用。

選在2022年正式實施絕非偶然。陸軍多款專為大國戰爭而設計的長程飛彈將於2022年亮相，其他新技術也會在2020年代量產， EARRM的實施正好趕在這之前。

由於陸軍預算無法負擔為每個單位採購所有新款現代化裝備，故每個單位取得的裝備與時間點，將由其兵科(步兵、裝甲兵或砲兵等等)與其在區域作戰指揮官的作戰計畫中，扮演何種角色來決定。

因此，裝甲旅級戰鬥隊(ABCT)與步兵旅級戰鬥隊(IBCT)可能部署在不同戰區中。裝甲兵可能派往歐洲，而亞太區域的叢林則需要輕步兵。此外，派駐到太平洋的砲兵單位，很可能成為首支獲得長程反艦飛彈的部隊，而駐紮在歐洲的砲兵只能取得攻擊地面目標的短程飛彈。

這與過去20年來的作法相異。當時陸軍在中央司令部下進行反叛亂戰爭，並發展出「陸軍兵力組成」(ARFORGEN)。在ARFORGEN之下，大多數單位的演訓模式單一且可預期；「重置期」接收新單位與裝備進行受訓，「訓練期」在戰鬥訓練中心達到高峰，隨後部署至戰區長達9到15個月。

REARRM除保持ARFORGEN的可預測性，讓壓力過大的士兵及其眷屬對其未來去處不至於茫茫然，又能適應大國競爭的時代。REARRM讓每個單位訓練、現代化與部署的機會常規化且可預測化。

目前暫定1個週期約18個月，6個月接收、熟悉並重組新裝備，6個月進行訓練，6個月進行部署。不過，最佳週期仍在研議中，且不一樣的兵科需要的週期也不同。如裝甲旅因重裝備較多之故，較輕步兵需要更長的現代化階段。

(中時新聞網)