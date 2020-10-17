台中一位女子小婷（化名）與土耳其籍男子小歐（化名）交往，兩人愛的火烈時曾拍下激戰性愛片，2019年6月兩人分手後，小歐懷疑小婷是劈腿，竟從影片截下兩張小婷的裸照並傳給她。小婷擔心照片外流，便赴警提告。法院依恐嚇危害安全罪，判處小歐拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。

據判決書指出，小歐不滿小婷在2019年6月間提分手，竟在同年8月間，從兩人相愛時錄下的性愛片截下兩張小婷的裸照，並同時傳送「結果最後我並沒有刪掉這個影片，因為妳騙我」、「我知道妳有劈腿，我那時候安靜而已」、「但我不會用這個影片要妳回到我身邊」等訊息。

過不久，小歐又再次傳送訊息，「我不是妳的玩具，每次來騙我」、「我也要跟妳一樣的態度，明天說刪掉影片，後天又說沒刪掉」等；小婷不堪被威脅，便回覆「你敢PO影片威脅我，就讓你付出代價」、「我要報警」等。小歐又傳訊告訴友人「我要盡全力羞辱他（意指小婷）」。

台中地院審理時，小歐坦承犯行，對於以裸照威脅此事，他則辯駁，並無散播的意思，也沒有想以此讓小婷回心轉意，況且性愛影片他也在其中，若擴散出去受害的不只小婷。法官酌情後認為，雖影片為兩人相愛時拍攝，但在分手後多次提起仍會讓對方感受到恐懼，且他的說詞並無法讓女方相信影片不會流出，依恐嚇危害安全罪，判處拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

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